اعترافات المتهمين بتزوير محررات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أدلى المتهمون بتزوير محررات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق محافظتي البحيرة والجيزة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وأفاد أحد المتهمين أنه يقوم بتزوير المحررات أو الأختام عليها، فيما يقوم باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاوض معهم علي المبالغ المالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحيازتهم علي 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من أصول وصور ضوئية لشهادات، ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة ومبالغ مالية و10 هواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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القبض على تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - تخصص نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي البحيرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.