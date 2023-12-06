قرينة السيسي تتفقد الهلال الأحمر لمتابعة تجهيز المساعدات لسكان غزة (صور)

حرصت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفقد مؤسسة الهلال الأحمر المصرى لمتابعة تجهيزات المساعدات الإغاثية لأهالى غزة، موجهة كل الشكر والتقدير إلى المؤسسة.





وكتبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة".



وأضافت السيدة انتصار السيسى، أنها تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة.

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