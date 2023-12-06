الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس مسجل خطر متهم بالاتجار في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 15 طبنجة معدلة وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع و4 مسدس صوت و10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

 

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قسم شرطة بولاق الدكرور نيابة جنوب الجيزة بولاق الدكرور

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