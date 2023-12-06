الإسكان: محطة معالجة الصرف الصحي أورسكواليا بالقاهرة الجديدة تعمل بطاقة 250 ألف م3/ يوم

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن محطة المعالجة بطريق العين السخنة "أورسكواليا"، بطاقة تصميمية (250 ألف م3/ يوم)، ونوع المعالجة ثنائية متقدمة

وتتكون المحطة من 6 مستويات بطاقة تصميمية ( 42 ألف م3 /يوم) للمستوى الواحد، وتعمل المحطة حاليًا بعدد 4 مستويات، ومتوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 ألف م3/يوم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث يتميز مثلث الأمل بموقعه المتميز، والذي يقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة منطقة مثلث الأمل حوالي 4800 فدان.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تنفيذ محور جديد في وقت سابق بمثلث الأمل بطول (5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي " امتداد شارع التسعين الجنوبي"، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح " الغيطي "، أنه تم مؤخرًا إدخال منظومة منع تأثير الطرق المائى" تقليدي وأوتوماتيك " للوصول إلى الكفاءة المرجوة، وكذلك أعمال تأمين منطقة محابس المناورة الرئيسية بإضافة مجموعات المشغلات الكهربائية، وتأهيل مضاعفات العزم، واللوحات الكهربائية، والتى تمت للاسراع بأعمال المناورة عند ظروف الطوارئ، والظروف الاستثنائية، وكذلك للحفاظ على العاملين بالمحطة.

ومن ناحية أخرى صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز " ذى الطابع الساحلي " لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني "online" بتاريخ 15/1/2023.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعات سكنية أخرى مثل سكن لكل المصريين، ووحدات الحى اللاتينى، والداون تاون، وغيرها، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تسهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.

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وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع سكن مصر، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يومي الأربعاء 12/12/2023، والأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة 20، يومي الإثنين 18/12/2023، والثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة 21، يومي الأربعاء 20/12/2023، والأحد 24/12/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، يومي الإثنين 25/12/2023، والثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 23، يومي الأربعاء 27/12/2023، والثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يومي الأربعاء 3/1/2024، والأحد 8/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (57 – 58 – 71 - 72)، يوم الأربعاء 10/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (59 – 60 - 61)، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (62 – 63 - 64)، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين (50 - 65)، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين رقمي (51 - 54)، يوم الأربعاء 17/1/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين (36 - 37)، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (38 – 39 - 40)، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يومي الأربعاء 24/1/2024، والأحد 28/1/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأربعاء 31/1/2024.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارتين رقمي 41، 42، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (44 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49)، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (74 – 77 – 78 – 80 – 81 - 86)، يوم الأربعاء 14/2/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (160 – 161 – 162 – 163 – 164 - 166)، يوم الأحد 18/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (168 – 170 – 171 – 173 - 183)، يوم الإثنين 19/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (185 – 187 - 188)، يوم الثلاثاء 20/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (189 – 190 – 191 – 204 – 219 - 221)، يوم الأربعاء 21/2/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 25/2/2024: الأربعاء 6/3/2024 للمتخلفين عن الاستلام.

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العلمين الجديدة لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.