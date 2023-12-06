حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

على مدار الساعات الماضية تصدرت المطربة حنان وزوجها الفنان سامح الصريطي صاحب الـ72 عاما التريند العربي عقب ساعات من إعلان خبر زواجهما بشكل رسمي، كما تصدرا تريندات السوشيال ميديا وبالأخص بموقع “فيسبوك” عقب تأكيد الزيجة ونفي كونها شائعة..

إذ احتفل رواد التواصل الاجتماعي بالثنائي الفني واعتبروهما رمزا وقدوة لكثيرين كونهما رفعا شعار “السن مجرد رقم.. فلا عمر للحب”.. ولم تكن حنان وسامح وحدهما من تحديا العمر فمن قبلهم زيجات كثيرة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرزهم..

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فنان العرب محمد عبده

ولعل من أبرز الفنانين الذين احتفلوا بزواجهم في سن الـ 70، فنان العرب "محمد عبده" الذي فاجأ الجميع مؤخرًا بإعلانه زواجه من فتاة فرنسية ذات أصول جزئرية، عقب انفصل أكثر من 11 عامًا من زوجته الأولى أم عبد الرحمن.

حسين ومصطفى فهمي

وللشقيقان حسين ومصطفى فهمي تجارب زواج عقب تخطيهما الـ 70 من عمرهما، إذ تزوج الفنان مصطفى شعبان من الإعلامية فاتن موسى وهو في عمر الـ72، إلا أن الزيجة لم تستمر طويلا وأعلنا الانفصال..

كذلك تزوج حسين فهمي أكثر من 7 مرات فى سن متأخرة، أبرزهم وهو في الـ71 تزوج من الفنانة لقاء سويدان، وتزوج مؤخرًا من خارج الوسط الفني وهو في عمر الـ 84..

الفنان سعيد طرابيك

كما دخل الفنان الراحل سعيد طرابيك القفص الذهبي وهو في عمر الـ 75 عامًا حين تزوج من الفنانة الشابة سارة طارق، وكانت تبلغ من العمر 35، وكانت صزر الزفاف قد أثارت عاصفة من الإنتقادات عليه، حيث كانت الفتاة تصغره بأكثر من 40 عاما.. ورد حينها سعيد قائلًا أنه مقتنع للغاية بزوجته سارة وأنهما عاشا قصة حب كبيرة قبيل الزواج الرسمي.

المطرب حلمي بكر

أيضًا عاش الموسيقار الكبير حلمي بكر الكثير من قصص الحب في سن السبعين ووصل أحد تلك القصص إلى الزواج الرسمي من فتاة خارج الوسط الفني وتبلغ من العمر 27 عاما.. وتزوج حلمي بكر ما يقرب من 13 مرة أبرزهم من الفنانة سهير رمزي والمطربة علياء التونسي.

الفنان عبد السلام النابلسي

ومن قصص الحب التي هزمها العمر أيضا كانت قصة الفنان عبد السلام النابلسي الذي امتنع عن الزواج حتى وصل لعمر الـ 60، إلا أنه وقع في الحب مع إحدى معجباته وكانت تدعى جورجيت سابات، وقرر أن يتزوجها بالرغم من رفض أهلها.

المطرب حسين الجسمي

وخلال العام الحالي فاجأ المطرب الكبير حسين الجسمي جمهوره بإعلان زواجه ودخول القفص الذهبي، وأعلن عقد قرانه من خلال منشور عبر حسابه الرقمي بموقع فيسبوك: أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد وبتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة.