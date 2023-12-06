تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

تفسير رؤية ضياع المفتاح، يوضع القفل على المكان الذى لا يرغب أحد أن يرى ما بداخل الغرفة أو الخزنة ولذلك يتم وضع القفل على الغرف والخزنات وكل مكان يكون سرى أو يحتفظ فيه الشخص بالاشياء الثمينة والمعروف ايضا أنه يتم وضع بعض الأشخاص أكثر من مفتاح فى شنطة أغراضه لعدة أماكن لا تفتح إلا بهذا المفتاح حيث يقوم الشخص بوضع قفل على أشياء غالية الثمن حتى لا تسرق منه ويكون المفتاح معه هو فقط والمفتاح يستخدم في عدة أغراض منها فتح الباب أو المكتب أو الخزنة أو السيارة ولذلك يحرص الجميع على الاحتفاظ بالمفتاح وعدم ضياعه ويسبب فقدانه حالة من الضيق والتوتر وهذا في الواقع أما رؤية ضياع المفتاح في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام

ضياع المفتاح في المنام دلالة على ضياع المال أو خسارة شيء نفيس وغالي على الرائي أو تضييع الرائي لفرص ذهبية كان يجب أن يستغلها ولا يضيعها.

تفسير حلم المفتاح في المنام لابن سيرين

قال ابن سيرين: إن لرؤية المفتاح في الحلم عدة دلالات وبصفة عامة يعد المفتاح بالحلم دلالة على العزة والجاه والسلطان والحظ السعيد والرزق الوفير.

وهناك دلالات متعددة في رؤية المفتاح في المنام فمن يرى كأنه يأخذ أو حصل على مفاتيح أو سلسلة من المفاتيح فذلك تأويله مال، ومن يرى كأنه يفتح باب بمفتاح وينفتح الباب له فذلك تأويله بشارة ودعاء مستجاب بإذن الله.

وذكر بعض من المفسرون والعلماء أن المفتاح بالحلم رزق والمفتاح الخشبي قد يشير إلى العون والرزق، والمفتاح الحديد نصر وعزة،وسلسلة المفاتيح الحديد تشير إلى الرزق والخير والنصر والصحبة الصالحة.

تفسير حلم المفتاح في منام الرجل

إذا رأى الرجل في المنام المفاتيح يدل ذلك علي المال والعزة والنجاح،وإمساك الرجل لعدد من المفاتيح دلالة على الرفعة والسلطة، ورؤية فتح قفل أو باب بمفتاح نصر وعزة ونجاح،أو الزواج بامرأة طالما سعى ورغب بالزواج بها،وعثور الرجل على مفتاح بشارة بتحقق أمنية له أو نجاح بعد تعب وعناء وضياع المفتاح ينذر بضياع المال أو فقدان شخص غالي للرائي أو فقد وترك العمل والوظيفة،أما العثور على مفتاح يشير إلى كشف سر أو معرفة حقيقة كانت خفية على الرائي،والله أعلم.

تفسير حلم المفتاح في منام العزباء

أما ظهور المفتاح في منام المرأة الغير متزوجة أو الفتاة العزباء في هي بشارة ودلاله على الزواج أو الانتقال إلى بيت جديد والدخول في مرحلة جديدة بالحياة،والمفتاح أيضا دلاله على تعرفها برجل مناسب لها لكي تتزوج به.

ورؤية المفتاح الحديد بحلم العزباء دلالة على الرجل القوي الذي سيكون سندا لها،والمفتاح المصنوع من ذهب بشارة على الزواج برجل ثري،والله أعلم.

تفسير حلم المفتاح في منام الحامل

أما المرأة الحامل التي ترى المفتاح بمنامها فهو دلالة على إنجابها بمولود ذكر والله وحده يعلم ما في الأرحام،ورؤية سلسلة المفاتيح بمنام الحامل دلالة على أخبار سعيدة وسارة ستحدث لها بعد وضعها لمولودها بإذن الله.

تفسير حلم المفتاح في منام المتزوجة

إذا رأت المتزوجة في المنام كأن زوجها يعطيها مفتاح، وعثورها على مفتاح موضوع علي عتبة باب منزلها فهي بشارة بامتلاكها وشرائها لمنزل،أما عثورها على مفتاح في الأرض أو الشارع فهو بشارة بشرائها لسيارة والله أعلم.