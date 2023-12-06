الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي المعتمدة

أجرى الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات زيارة إلى محافظة البحيرة يرافقه المهندس موفق سارى مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحثية ومدير مديرية الإصلاح الزراعي ويرافقه لجنة من الإدارة المركزية لشئون المديريات ولجان من الإدارات المركزية للتعاون والإرشاد والإصلاح الزراعي، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة البحيرة وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

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وكان وزير الزراعة قد وجه قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي.

أكد الوزير ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين مشيرا إلى أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وتم أثناء المرور بتوعية المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنيه للإردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين



وضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشكلاتهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

والمرور على الزراعات الشتوية الأخرى الفول البلدى وبنجر السكر ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها واجب وطني.

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