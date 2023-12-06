لجنة المرأة بنقابة المحامين تعقد محاضرة تدريبية في الطب الشرعي

أعلنت نقابة المحامين، أن لجنة المرأة تعقد غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، محاضرة تدريبية، في الطب الشرعي، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتعقد المحاضرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب الشرعي ومبادرة شباب المحامين (المستقبل النقابي).



مجلس نقابة المحامين



وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

Advertisements

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

انعقاد عمومية نقابة المحامين

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.