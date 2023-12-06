استمرار حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح بمنشأة القناطر
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بحوزته كمية من مخدري الأيس والحشيش وسلاح في منشأة القناطر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات مع عاطل "له معلومات جنائية مسجلة، أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدري الأيس والحشيش وسلاح في منشأة القناطر.
القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة
وكانت معلومات قد وردت إلى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدري "الحشيش، والآيس"، فرد محلى، عدد من الطلقات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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