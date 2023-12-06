فريق مكتبة مصر العامة بدمنهور يشارك في منافسات الدوري الممتاز ب للشطرنج

شارك فريق مكتبة مصر العامة للشطرنج، بمنافسات الدوري الممتاز ب التي انطلقت فعالياته ويقام بمركز شباب دمنهور، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالنشء وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنشاط الرياضي ولشباب المحافظة.

ويدير الفريق فنيًا المدرب الدولي هاني حراز، ويتكون من 8 أعضاء منهم 6 لاعبين على الرقعات الأولى وهم، أحمد محمد عبد الموجود ومحمود محمد الشريف وهبة كامل الرصد وسما محمد سلام وسما علي السقا وهنا هانى حراز، كما يشارك اللاعبين الآخرين مع الناشئين تحت 16 سنة وهم، يزيد محمد سلام وهمسة هاني حراز.

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جدير بالذكر أن لعبة الشطرنج تدرب مَن يمارسها على رفع معدل الذكاء، وتساعد على الحماية من مرض الزهايمر، وتُشعل الإبداع والحماس لدى اللاعبين، وترفع من مستوى مهارة حل المشكلات ومهارة التخطيط والتوقع، وتحسِّن مهارات القراءة.