وزير دفاع أفريقيا الوسطى يشيد بمنتجات جناح العربية للتصنيع بمعرض إيدكس 2023
استقبل اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى خلال تفقده جناح الهيئة المشارك بمعرض إيدكس 2023 حيث أعرب عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.
وخلال الزيارة تم التأكيد على أهمية فتح مجالات جديدة من التعاون والاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى.
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