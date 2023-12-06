الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مساعد وزير الداخلية يشيد بعربات فض الشغب من إنتاج العربية للتصنيع

فعاليات معرض إيدكس،
فعاليات معرض إيدكس، فيتو

تفقد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي والوفد المرافق جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023.

واطلع من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع واللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر على القدرات التصنيعية لعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج مصنع قادر.

وأشاد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي بالقدرات التصنيعية المتطورة بعربات فض الشغب المصفحة.

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يذكر أن عربة فض الشغب المُصفحة ( قادر-1) علي شاسيه أفيكو يتم إنتاجها بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقًا لمطالب وزارة الداخلية، علما بأن امتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أية تجهيزات طبقًا لرغبة العميل.

الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية القدرات التصنيعية آيدكس 2023

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