الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تشكيل لجنة لوضع اشتراطات اختيار الشعاب المرجانية المنطبق عليها قانون المحميات الطبيعية

الشعاب المرجانية،
الشعاب المرجانية، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 28. 

Advertisements

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء الحكومة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر قانون المحميات الطبيعية COP28

مواد متعلقة

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

الحبس شهرا وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة حفر آبار مياه جوفية بدون ترخيص

وزيرة التخطيط تستعرض موقف تسكين المقرات الحكومية

رئيس الوزراء: تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح

الحكومة تناقش موقف مصر في ملف سد النهضة

مدبولي: رسائل مهمة بكلمة الرئيس في قمة المناخ بدبي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

بيان عاجل للحكومة بشأن عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

أول تحرك من بيروت بعد قصف الاحتلال للجيش اللبناني وسقوط شهداء ومصابين

جيش الاحتلال يعترف بقدرة حزب الله على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة فقط

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة طبقا للقانون

الطيران المدني: جار التحقيق لكشف ملابسات حريق بالقرب من مطار القاهرة

آخر تحديث لإيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد بمصر

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

سر رفض شريهان الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية