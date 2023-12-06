الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توقيع اتفاقية تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية

جانب من توقيع اتفاقية،
جانب من توقيع اتفاقية، فيتو

وقع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات سافران   SAFRAN للمحركات الفرنسية، حيث وقعه عن الهيئة، اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات. 

وبموجب هذه الاتفاقية، يعد مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك، لإجراء عمرة وصيانة وإصلاح وتصنيع قطع الغيار للمحرك طراز LARZAC المركب علي الطائرة الفا جيت.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع  في معرض إيدكس 2023.

Advertisements

وفي هذا الإطار, أعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية , وتميزها في إنتاج وتصنيع محركات الطائرات.
وأوضح أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمرة وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الاستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع. 

وقال: إننا نتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية  عن اعتزازه  بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية , مشيرا أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع.

يذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الدفاعية العربية للتصنيع المنطقة العربية تعاون مشترك رئيس الهيئة العربية للتصنيع

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

أول تحرك من بيروت بعد قصف الاحتلال للجيش اللبناني وسقوط شهداء ومصابين

جيش الاحتلال يعترف بقدرة حزب الله على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة فقط

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة طبقا للقانون

الطيران المدني: جار التحقيق لكشف ملابسات حريق بالقرب من مطار القاهرة

آخر تحديث لإيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد بمصر

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

سر رفض شريهان الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية