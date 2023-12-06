توقيع اتفاقية تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية

وقع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات سافران SAFRAN للمحركات الفرنسية، حيث وقعه عن الهيئة، اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعد مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك، لإجراء عمرة وصيانة وإصلاح وتصنيع قطع الغيار للمحرك طراز LARZAC المركب علي الطائرة الفا جيت.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع في معرض إيدكس 2023.

Advertisements

وفي هذا الإطار, أعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية , وتميزها في إنتاج وتصنيع محركات الطائرات.

وأوضح أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمرة وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الاستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وقال: إننا نتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية , مشيرا أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع.

يذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة.