الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات

محافظ الإسكندرية،فيتو
محافظ الإسكندرية،فيتو

تفقد اليوم، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مقر اللجان الانتخابية العامة بكلية فيكتوريا بنطاق حي المنتزة أول، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري؛ وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 

وأكد الشريف أن هناك تنسيق تام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. 

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 وأوضح الشريف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.

كما دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

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