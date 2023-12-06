إنجي ضحكت عليا ولبستني في مصايب، كروان مشاكل يكشف ملابسات فيديو المطبخ

استكملت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع التيك توكر كروان مشاكل، وذلك بعد القبض عليه في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه.

وقال كروان أثناء التحقيقات “إنجي ضحكت عليا قالتلي هنهزر ونضحك وننزل الفيديوهات للناس ده هيشهرك أكتر ويشهرني معاك وكل ما الفيديوهات تكون مستفزة وحقيقية كل ما الناس اتفرجت ونكون اتشهرنا اكتر وكسبنا فلوس اكتر..لكن أنا ما كنتش اعرف انها عاوزة تلبسني في مصايب لو اعرف ما كنتش عرفتها ولا كلمتها في يوم من الأيام ”.

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وعن فيديو المطبخ محل الاتهام قال “ ما اعرفش مين نزله مش فاكر بس احنا كنا بنهزر مع بعض في وجود صحابنا وأمي.. حتي هما اللي صورونا ”.

ووجهت النيابة لـ كروان مشاكل، تهمة نشر مقاطع فيديو تحض على الفسق والفجور بالاشتراك مع إنجي حمادة.

وكانت الأجهزة الأمنية رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.