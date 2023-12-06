الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

المعاهد الأزهرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادات والنقل (صور)

المعاهد الأزهرية،
المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جميع جداول امتحانات المراحل التعليمية - الابتدائية - الاعدادية - الثانوية، للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2023-2024، بالإضافة إلى جداول امتحانات مراحل البعوث الإسلامية، وذلك على النحو الآتى:

 خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، مشيرا إلى أنها سوف تنطلق بداية من يوم الأول من شهر أكتوبر، وستوافق امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة لبدء العام الدراسي الجديد.

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إجازة نصف العام  في المعاهد الأزهرية

وأوضح القطاع، أن إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تكون في شهر يناير 2024، وذلك وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023/ 2024 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية.

ويستقبل القطاع الطلاب بالمعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الأول من يونيو، ذلك حسب ما أعلن قطاع المعاهد عن خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية.

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