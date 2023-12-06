الوطنية للانتخابات: 26 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية في 9 آلاف مقر
قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مؤتمر الهيئة اليوم يهدف إلى الاطلاع على جميع الخطوات التى تتيح للمواطن مباشرة حقوقه السياسية بيسر.
وأكد أنه تم وضع مقرات خاصة بالاعاقة السمعية والبصرية، وكبار السن، وتم تجهيز كافة اللجان وتسليم كافة أوراق الاقتراع، كما تم تسليم أوراق العملية الانتخابية وتجهيز المقرات، وعدد القضاة المشرفين على الانتخابات ٢٦ ألف قاض.
عدد اللجان الانتخابية
وتابع أن هناك ٩ آلاف مقر انتخابي وعدد اللجان ١١٣٣١ لجنة موزعة توزيع جغرافي، مع إتاحة قاعدة البيانات عبر الموقع الالكتروني،واصدر قرار بشان تمكين المغتربين بالادلاء باصواتهم وذلك نتيجة الشكاوى التي وصلت للهيئة.
عدد القضاة المشرفين على الانتخابات
وأوضح أنه يتم غدا نقل القضاة المشرفين وإعداد جدول لنقل القضاة وفقا للمسافات، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوات للسفارات لمتابعة العملية الانتخابية.
واشار إلى أن هناك ١٤ منظمة دولية، و ٥٢٨ متابعا دوليا، و١١٥ وسيلة اعلامية عالمية، و ٧٠ وسيلة اعلام محلية ستتابع الانتخابات الرئاسية.
واوضح أن الصمت الانتخابي يبدأ يوم ٨ ديسمبر قبل الانتخابات بيومين ومعه لا يجوز التحدث بشأن من الانتخابات لعدم التأثير على الناخب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.