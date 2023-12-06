يسرا اللوزي تعلن مشاركتها في تقديم مونولوجات غزة والتبرع بالأرباح لفلسطين
أعلنت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل مشاركتها مع مجموعة من الفنانين في تقديم منولوجات غزة، المقرر إقامتها في سينما راديو الجمعة المقبلة؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، كتبت يسرا اللوزي عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجات غزّة، في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.
وأضافت يسرا قائلة: في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها، وستتضمن مونولوجات غزة قراءات على خشبة المسرح.
وتابعت يسرا اللوزي: وسيتم إلقاء تلك المنولوجات من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي، وعائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّة.
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