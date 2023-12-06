الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

لجنة المعاشات بالمحامين تنتهي من فحص ومراجعة 108 ملفات

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نقابة المحامين، انتهت لجنة المعاشات برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب من فحص ومراجعة 108 ملفًا من ملفات السادة المحامين المعروضة على الإدارة بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)،  وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

وتشهد اللجنة منذ تولى الأستاذ عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

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معاشات المحامين 

وتشهد اللجنة منذ تولى عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

وتعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لزيادة المعاش، 20 ديسمبر 2023، وتفويض النقيب العام بتولي الإجراءات التنظيمية وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

مجلس نقابة المحامين

وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

انعقاد عمومية نقابة المحامين 
ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

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