الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

تأهيل ورفع كفاءة 34 منزلًا للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي "سترة"، وذلك بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام والرعاية بالأسر الأكثر احتياجا، من خلال التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي، موضحا أن المشروع يستهدف بناء وحدات سكنية أولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين بيئة السكن بالمجتمعات الأكثر احتياجًا.

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وأشار المحافظ، الى أن مشروع " سترة" هو أحد المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة في بعض القري الأكثر احتياجا، حيث يجرى إعادة بناء وتأهيل 34 منزلا بقرية بني حرام في مركز ديرمواس، لافتا إلي أنه تم اختيار الأسر المستحقة عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد معدلات الدخل الاقتصادي، وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتم استخراج تراخيص الهدم والبناء للحالات المستحقة وجاري تنفيذ جميع أعمال التشطيبات لإعادة البناء وتجهيز المنازل الآيلة للسقوط لتحويلها إلي بيوت مطورة تليق بسكان تلك القري.
 

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