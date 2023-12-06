كوبري الزعيم، القاهرة تعدل شروط تسمية المشروعات والسبب عادل إمام

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفنان عادل امام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن اطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة.

محور صلاح سالم

وبالرغم من أن لجنة التسميات بمحافظة القاهرة انتهجت طوال السنوات الماضية شروطا لتغيير أسماء الشوارع وفقا لتصريحات اللواء محسن صلاح رئيس لجنة التسميات السابق الذى أكد أن هناك بعض المعايير التى يجب أن تتوافر لإطلاق اسم شخص على مدرسة أو كوبرى أو شارع أبرزها أن يكون متوفيا وأن يكون الشخص من الشخصيات الرائدة والبارزة فى تاريخ الوطن، إلا أن المحافظة قررت إطلاق اسم الفنان عادل امام على كوبرى بمحور صلاح سالم بما يخالف الشروط التى انتهجتها اللجنة طوال فترة عملها فلم يسبق فى تاريخ اللجنة اطلاق اسم شخصية على قيد الحياة على كوبرى أو شارع أو مدرسة.

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الفنان عادل إمام

وكان المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة وهم اسم العميد ابراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم اعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الابطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل امام علي الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.