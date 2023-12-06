الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها المجرية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا،فيتو

وقع المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، وتاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.

 

وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات وواجبات المواطنين.

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التعاون القضائي 

 

ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري

 

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق شبل- نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها.

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