خبير إستراتيجى يكشف سر إصرار إسرائيل على الخيار العسكري في قطاع غزة

قطاع غزة، كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الإستراتيجي، عن أسباب استئناف المواجهات العسكرية في قطاع غزة، وسر تصميم الحكومة الإسرائيلية على استهداف مناطق الجنوب في قطاع غزة، وحدود القوة الإسرائيلية وإلى أي مدى يمكن توظيفها في المواجهة.

إصرار إسرائيل على فرض خيارها العسكري

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن إسرائيل ستستمر في المواجهة لفرض خيارها العسكري والأمني والاستراتيجي في قطاع غزة، وبالتالي لن تتراجع عن هذا المخطط وفق بنك الأهداف الرئيسية الذي تعمل من خلاله وقد يمتد إلى توسيع نطاق العمليات النوعية في عمق القطاع، والانتقال من الشمال حيث تسيطر على مساحة تزيد على 20 كيلومتر، وأكثر إلى الجنوب لحرث الأرض تحت أقدام المقاومة الفلسطينية، وعدم إعطاء الفرصة لحركة حماس في تطوير قدراتها، وإعادة ترتيب أوراقها، بما قد يمثل تهديدا لأمن إسرائيل في المديين القصير والطويل الأجل، أو يعرقل أن تمارس كل قوتها في الحفاظ على مصالحها الكبرى في القطاع والضفة.

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انتقال إسرائيل للعمل العسكرى النوعي

وأضاف: "ما تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن مرتبط بالفعل بما يجري من تطورات سياسية، واستراتيجية على الأرض، كما أن تنوع العمل العسكري وامتداده من عملية شاملة في كل أرجاء الشمال والجنوب، وفي الجيوب التي تتواجد فيها حركة حماس، يدفع إسرائيل للانتقال بالعمل العسكري الشامل إلى العمل النوعي حيث يجري الحديث عن عمليات في العمق الاستراتيجي، والانتقال من مرحلة إلى أخرى لتمشيط وجود الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس خاصة.

وتابع: إسرائيل تتحرك في مساحة كبيرة من الخيارات على عكس ما يجري بالنسبة لحركة حماس التي تتوقف خياراتها عند حدود معينة. جزء مما يجري لا علاقة له بالواقع الاستراتيجي في ظل استهداف القدرات العسكرية الكبيرة للقوات على الأرض، وهو ما لا يمكن لحركة حماس تعويضه في الوقت الراهن برغم التقدير لوجود مقاومة رمزية ستستمر دفاعا عما يجري من خيارات فلسطينية، وفي ظل خطاب سياسي وإعلامي ما زال يناور في مساحات ضيقة ومهمة، ويعمل في اتجاه ما تبقى من خيارات وأوراق ضغط تدرك تبعاتها الحكومة العسكرية ومجلس الحرب الذي يناور في إطار إنهاء الأمر بأكمله لصالحه مع عدم وقوع خسائر.

إجماع إسرائيلي على الحرب