الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

القنصلية الصينية بالإسكندرية تستضيف أطفال مؤسسة خيرية

القنصل الصيني يانج
القنصل الصيني يانج يي، فيتو

استضاف القنصل الصيني بالإسكندرية  يانج يي، بمقر القنصلية وسط المدينة، عددا من أطفال إحدى المؤسسات الخيرية، في يوم ترفيهي لهم، وللتعرف على أنشطه القنصلية والتعاون الحادث بين مصر والصين.

ورحب القنصل الصيني يانج يي، باطفال المؤسسة ومسئوليها، وابدي سعادتها باستضافتهم في بيتهم الثاني بمقر القنصلية، والتأكيد علي قضاء يوم ممتع في جنابات القنصلية ومع موظفيها.

 

وأكد القنصل الصيني، علي انه هناك اهتمام بالأطفال والاعمال الخيرية من جانب القنصلية في إطار التعاون المجتمعي التي تقوم به القنصلية في الإسكندرية والانشطة المتعددة لنا في كافة المجالات.

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و جري خلال استضافة الأطفال عرض فيلم قصير عن الحضارة الصينية وطرق المعيشة والتطور الحادث هناك، كما جري عرض افلام كرتون للأطفال عن قصص صينية مدبلجة بالعربية، كما تم  توزيع العاب والمشروبات والشيكولاته والحلوي وغداء للأطفال، وحفل البلتشيو. 

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