الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 2046 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز

تموين المنيا، فيتو
تموين المنيا، فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين خلال شهر نوفمبر الماضي تمكنت من ضبط 2046 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 2046 مخالفة، منها 1526 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (621 خبز ناقص الوزن - 606 خبز غير مطابق للمواصفات - 43 توقف عن الإنتاج - 7 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم - 43 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و206 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 520 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين (100 عدم إعلان أسعار المنتجات ـ 39 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 23 منتجات بدون تاريخ صلاحية - 11 إدارة منشأة بدون ترخيص - 38 ذبح خارج المجازر الحكومية - 114 منتجات مجهولة المصدر - 8 مخالفات غش تجاري - 4 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 29 مخالفة لتجار تموينيين)، و146 قضايا أخري متنوعة
 

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