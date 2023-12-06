الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالمنيا

إسعاف المنيا، فيتو
إسعاف المنيا، فيتو

استقبلت مستشفي الشيخ فضل العام، بمركز بني مزار،  شمال المنيا، منذ قليل، جثمان شخص وآخر مصاب، جراء وقوع حادث تصادم لسيارة نقل، أمام مدخل بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل، أمام مدخل بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك نتيجة “ الشبورة المائية والسرعة الزائدة”.

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بانتقال الأجهزة الأمنية من شرطة النقل والمواصلات والاسعاف، لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع المصرع المدعو " م. ع " 45 عام ويقيم بالشيخ فضل وإصابة آخر يدعى " خالد.  ش "، تم ايداع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطبيب مفتش صحة المركز وتسليمه لاهليته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

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