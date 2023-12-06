الاحتلال يلغي تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، والخارجية الفلسطينية تعلق
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلغاء الاحتلال الإسرائيلي تأشيرة دخول لين هاستينجز المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطسنية المحتلة.
التشهير المستمر الذي تقوم به إسرائيل
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر صفحتها على منصة إكس، إن التشهير المستمر الذي تقوم به إسرائيل والإساءة اللفظية وتعطيل عمل منظمات الأمم المتحدة ومسؤوليها أمر مرفوض.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الإساءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي تظهر ازدراء إسرائيل المطلق للأمم المتحدة والقانون الدولي وحياة الفلسطينيين.
الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن حكومة الاحتلال قررت إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لعدم إدانتها حركة حماس.
وفي وقت سابق، قالت هاستينجز إن الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة إلى سكان غزة منعدمة، وإن "ما نشهده يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية، يعد الصيغة التي تُدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وحدوث كارثة صحية عامة".
استشهاد 700 فلسطيني
وأشارت هاستينجز إلى التقارير التي أفادت باستشهاد 700 فلسطيني منذ استئناف الأعمال القتالية في الأول من ديسمبر الجاري، قائله: "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية امتدت إلى جنوب غزة، مما أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا فيما ينتابهم اليأس في السعي للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.