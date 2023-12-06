الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الحكومة تناقش موقف مصر في ملف سد النهضة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدّم الدكتور هاني رسلان وزير الموارد المائية والري خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مُلخصًا عن نتائج مشاركته في عدد من الجلسات بقمة المناخ "كوب 28". 

وقال الوزير: أكدتُ خلال هذه الجلسات التي حضرها نخبة من مجتمع المياه من بلدان العالم المختلفة ضرورة أن تكون ملفات المياه حاضرة بصورة دائمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث بدأت هذه الخطوة المهمة في مؤتمر العام الماضي بشرم الشيخ.

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وأشار الوزير إلى أنه ألقى كلمة بشأن موقف مصر المائي، والتنسيقات مع دول حوض النيل، مؤكدًا أنه ركز في كلمته على تحدي المياه في مصر، وموقف مصر العادل في ملف سد النهضة. 

أهم القرارات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، في قمة المناخ

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التعاون الدولي أهم القرارات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، في قمة المناخ، والخاصة بتشجيع المنصات الوطنية بالحصول على التمويل المناخي، مؤكدة أنه تم عقد عدة جلسات مع مسئولين من هذه المؤسسات الدولية، حيث أشادوا خلالها بما أنجزته المنصة الوطنية "نوفي" في حشد التمويلات المناخية المطلوبة، مشيرين إلى أن هذه المنصة تعد نموذجًا مهمًا للحصول على تمويلات المشروعات الخضراء.

الوزراء يستعرضون تطورات العمل فى مجموعة من الملفات المهمة

استعرض عدد من الوزراء تطورات العمل في مجموعة من الملفات المهمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. 

وخلال الاجتماع، قدّمت وزيرة الهجرة نبذة عن نتائج زيارتها الأخيرة إلى عدد من دول العالم؛ بهدف تشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المهم للانتخابات الرئاسية. 
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا واسعًا مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئة الوطنية للانتخابات؛ بهدف التيسير على المصريين في الخارج لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سباق الانتخابات الرئاسية. 

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المصريين الذين ضربوا مثلًا رائعًا في المشاركة المتميزة، وتأدية واجبهم على أكمل وجه.

مؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ28 المُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

بدورها، شرحت وزيرة البيئة ما تم خلال الأسبوع الأول من مؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ28 المُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدةً أن الوفد المصري المُشارك في القمة ركّز على إيصال عدد من الرسائل المهمة؛ يتعلق بعضها بوجوب استمرار التصدي لأضرار التغيرات المناخية، فيما أكدت رسائل الوفد المصري أيضًا على حتمية وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري. 
 

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اجتماع مجلس الوزراء اليوم هاني رسلان وزير الموارد المائية والري موقف مصر المائي كوب 28

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