الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان: نعارض إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التقارير المتعلقة بـ "اليوم التالي" لانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الخطة لا تحترم الفلسطينيين

وقال الرئيس التركي إنه يعارض إنشاء "منطقة عازلة" في قطاع غزة، مضيفا أن "الخطة لا تحترم الفلسطينيين".

ووجه أردوغان رسالة تهديد قائلا: "إذا حاولت إسرائيل المساس بكبار مسئولي حماس في تركيا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا للغاية".

أعضاء حماس على الأراضي التركية

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأربعاء، إسرائيل من المساس بقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس المتواجدين على الأراضي التركية.

 

رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

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القضاء على حركة حماس   

وتعهد قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على حركة حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذي قتل خلاله مئات الإسرائيليين بجانب احتجاز نحو 240 رهينة لدى الحركة في قطاع غزة.

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