رئيس العربية للتصنيع يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع بأوغندا

بحث اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوى، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ,وتم الاتفاق علي تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.

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وخلال تفقد وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.