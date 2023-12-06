الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

شن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هجوما عنيفا ضد محللي قناة "سكاي سبورتس" جاري نيفيل وميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر.

ووجه الثلاثي انتقادات قوية لبيب جوارديولا، عقب تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير (3-3) في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

رد جوارديولا العنيف ورد كاراجر

من جانبه، رد جوارديولا، وقال: "أعتقد أنهم يعرفون مدى صعوبة الفوز بالدوري أربع مرات متتالية".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن": "جاري نيفيل، ميكا ريتشاردز، لم يفوزوا أبدًا بأربعة ألقاب متتالية، بينما جيمي كاراجر، لم يفز باللقب من الأساس".

Advertisements

من جانبه، رد كاراجر على جوراديولا، وقال: "كنت سأفوز بلقب لو اخترقنا اللوائح، لدرجة أن رابطة البريميرليج اتهمتنا حتى الآن 115 مرة!".

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر، وللسيتي مباراة أقل أمام أستون فيلا، ستقام مساء اليوم.

جوارديولا: مانشستر سيتي سيفوز بالدوري الإنجليزي

أكد مدرب فريق  مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أن فريقه في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

جوارديولا أصرَّ، على أن العروض التي قدمها فريقه حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي، تدل على قدرة اللاعبين على مواصلة صناعة التاريخ في نهاية الموسم.

وأكد أن فريقه سيلعب مواجهة فيلا بدون لاعبه المصاب جيريمي دوكو، بالإضافة للثنائي الموقوف رودري، وجاك جريليش.

وقال جوارديولا عن إمكانية مشاركة ستونز من بداية المباراة: "كان جاهزًا للمباراة الأخيرة، وهو جاهز الآن".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جوارديولا بيب جوارديولا الإسباني بيب جوارديولا مانشستر سيتي جيمي كاراجر

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ميسي الصغير

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما للاعبي مانشستر سيتي

جوارديولا يكشف موقف دي بروين من المشاركة في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية