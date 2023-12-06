جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

شن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هجوما عنيفا ضد محللي قناة "سكاي سبورتس" جاري نيفيل وميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر.

ووجه الثلاثي انتقادات قوية لبيب جوارديولا، عقب تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير (3-3) في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

رد جوارديولا العنيف ورد كاراجر

من جانبه، رد جوارديولا، وقال: "أعتقد أنهم يعرفون مدى صعوبة الفوز بالدوري أربع مرات متتالية".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن": "جاري نيفيل، ميكا ريتشاردز، لم يفوزوا أبدًا بأربعة ألقاب متتالية، بينما جيمي كاراجر، لم يفز باللقب من الأساس".

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من جانبه، رد كاراجر على جوراديولا، وقال: "كنت سأفوز بلقب لو اخترقنا اللوائح، لدرجة أن رابطة البريميرليج اتهمتنا حتى الآن 115 مرة!".

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر، وللسيتي مباراة أقل أمام أستون فيلا، ستقام مساء اليوم.

جوارديولا: مانشستر سيتي سيفوز بالدوري الإنجليزي

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أن فريقه في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

جوارديولا أصرَّ، على أن العروض التي قدمها فريقه حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي، تدل على قدرة اللاعبين على مواصلة صناعة التاريخ في نهاية الموسم.

وأكد أن فريقه سيلعب مواجهة فيلا بدون لاعبه المصاب جيريمي دوكو، بالإضافة للثنائي الموقوف رودري، وجاك جريليش.

وقال جوارديولا عن إمكانية مشاركة ستونز من بداية المباراة: "كان جاهزًا للمباراة الأخيرة، وهو جاهز الآن".