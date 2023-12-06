الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مدرعة ألطوج وقاذفات قنابل، أسلحة تركية تشارك لأول مرة في معرض الصناعات الدفاعية (فيديو وصور)

المعرض الدولي الثالث
المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية، فيتو

تشارك تركيا ولأول مرة، في فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة أكثر 400 شركة من 46 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بأكثر من 20 شركة في مجال الدفاع والأمن.

 

 

 

 

 

 

الدول المشاركة بفعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس

وتتصدر شركة ريبكون للصناعات الدفاعية، قائمة الشركات التركية المشاركة في المعرض، وتعرض ماكينات تصنيع سبطانات وماكينات التشكيل الانسيابي وماكينات التشكيل الساخن وسبطانات عيار 5.56 مم و7.62 مم و9 مم و12.7 مم، وسلسلة قذائف MK81، MK82، MK83، MK84 مم وسبطانات عيار 40 مم وأجسام محركات صواريخ وقاذفات قنابل أوتوماتيكية عيار 40 ملم وقاذفات قنابل دوارة عيار 40 ملم وقاذفات قنابل غاز عيار 37/38 ملم.

 

 

 

 

 

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كما تشارك شركة أسيلسان التركية في المعرض بعرض أجهزة الراديو المحمولة وأجهزة راديو المركبات والمحطات المحمولة الهجينة، وأجهزة الراديو المحمولة على الظهر وأجهزة الراديو البحرية وأجهزة الراديو المحمولة جوًا وأنظمة الاتصال الداخلي.

 

 

 

 

 

أحدث الأسلحة التركية في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس

كما عرضت شركة هافيلسان  أنظمتها ADVENT وBAHA وBARKAN وSANCAR بالإضافة إلى أنظمة المحاكاة، وتعرض شركة جانيك العديد من منتجاتها وابرزها SFx RIVAL-s، وSFx RIVAL، وMETE MC9، وMETE SFX PRO، وTP9 SUB METE، كذلك عرض أحدث إصدار من المدفع الرشاش الثقيل CANIK M2 QCB عيار 12.7 ملم المضاد للطائرات، "CANIK M3"، الذي تطوره الشركة، وعرض "VENOM 30 LR" وهو مدفع متوسط ​​العيار 30x113 ملم، بالإضافة الى منظومة "تراكون تارجان" البحرية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

 

 

وعرضت شركة "توساش" العديد من المنتجات الخاصة بـ الصناعات الجوية والفضائية، كما عرضت شركة "روكيتسان" بعض من منتجاتها المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما عرضت شركة "سارسيلماز" عدد من نماذج الأسلحة المختلفة من البنادق والرشاشات والمسدسات، كما عرضت شركة "بي إم سي" منتجاتها من المركبات المدرعة مثل مدرعة "ألطوج" ثمانية الدفع.

 

 

 

 

فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس

ستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر  حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 

 

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