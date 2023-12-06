يوم تدريبي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بإيتاي البارود في البحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة يوما تدريبيا مكثفا لجميع مسئولي السلامة والصحة المهنية بالوحدات التابعة للإدارة الصحية بإيتاي البارود، وذلك من خلال التعاون بين إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية بقيادة لمياء الغرباوى.

صحة البحيرة تنفذ يوم تدريبى مكثف لمسؤلي السلامة والصحة المهنية بإيتاي البارود، فيتو

صحة البحيرة تنفذ يوم تدريبي مكثف لمسؤلي السلامة والصحة المهنية بإيتاي البارود، فيتو





وتم تدريب مسئولى السلامة فى جميع الوحدات الصحية بإيتاى البارود بعدد 34 وحدة، وتم التعريف بدور مسئول السلامة والصحة المهنية والغرض من تفعيله، وضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتصبح أسلوب حياة، كما تم التعريف بأنواع المخاطر فى بيئة العمل بالوحدات والمنشآت الصحية عامة وفقا لنص القانون والتدابير المختلفة للتحكم بكل منها من خلال هرم التحكم فى المخاطر.

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كما تم التدريب على كيفية الإخلاء نظريا وعمليا، وتعريف مسالك ومخارج الهروب ونقط التجمع وشروط كل منها، والإستجابة السريعة فىحالات الطوارئ من خلال RACE&PASS نظريا وعمليا داخل القاعة، كما تم التعريف بطرق اخلاء المرضى فى حالات الطوارئ، وتفعيلسجل المناورات وتقييمها.





صحة البحيرة تنفذ يوم تدريبي مكثف لمسؤلي السلامة والصحة المهنية بإيتاي البارود، فيتو

صحة البحيرة تنفذ يوم تدريبي مكثف لمسؤلي السلامة والصحة المهنية بإيتاي البارود، فيتو

كما تم التدريب على المخاطر الكيميائية تدابير الوقاية من خلال التعريف بالماسة الكيميائية وتفعيل التدريب عليها لتحديد الخطورة والتعريف ب الMSDS واهيمتها والتعريف بحصر المواد الكيميائية، تم تفعيل سجل التدريب بالوحدات، وايضا التدريب على الإنسكابات بكافة أنواعها نظريا وعمليا.