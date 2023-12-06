الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

بايرن ميونخ يحسم أولى صفقات 2024

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني، أولى صفقاته لموسم 2024-2025، بالتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإسباني.

وأفادت تقارير بأن نادي بايرن ميونخ أوشك على ضم بريان زاراجوزا جناح غرناطة في الصيف المقبل، لكن فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي" أكد أن اللاعب وقع بالفعل، عقود انتقاله إلى بطل ألمانيا حتى صيف 2028.

من جانبها، كشفت صحيفة "سبورت بيلد" تفاصيل الصفقة، مؤكدة أن بايرن ميونخ لن يفعل بند الشرط الجزائي، بل توصل لاتفاق رسمي مع غرناطة.

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قيمة صفقة بايرن ميونخ الجديدة

ويقضي الاتفاق، بحصول غرناطة على 13 مليون يورو نظير بيع صاحب 22 عاما، فيما سيتضمن العقد، مجموعة حوافز إضافية تبلغ مليوني يورو.

وأكدت بعض التقارير أن اللاعب اجتاز بعض الفحوصات الطبية بالفعل، وسيستمر ضمن صفوف الفريق الإسباني حتى نهاية الموسم، على أن ينتقل لبايرن ميونخ في صيف 2024.

موقف مولر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ

أشارت تقارير إعلامية إلى احتمالية انتقال النجم الألماني المخضرم توماس مولر، إلى ميلان الإيطالي بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل وعدم تجديده حيث سيكون صفقة مجانية.

يأتي ذلك بعد تكهنات تجديد عقده إلا أن الأقرب هو رحيل مولر حيث لا توجد خطط لدى اللاعب باستمرار اللعب في أوروبا بعد انتهاء مشواره مع النادي البافاري.

ولم يدخل النادي الألماني في مفاوضات مع صاحب الـ34 عاما حتى الآن بشأن تجديد عقده، مما يفتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة.

وبحسب فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن هناك بعض الوجهات المحتملة لمولر حال عدم استمراره في ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم.

وأشار إلى إمكانية رحيل الدولي الألماني لأحد أندية الدوري السعودي أو الأمريكي، فيما يظهر اسم مانشستر يونايتد كوجهة محتملة.

رغم ذلك، أشار التقرير إلى استبعاد مولر فكرة الذهاب إلى أمريكا أو السعودية، مما يجعل الشياطين الحمر الأقرب إليه، حال عدم تجديد عقده.

ويتقاضى مولر 20 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاعب لا يشارك بصفة أساسية في تشكيلة بايرن ميونخ بعد تهميش دوره من جانب المدرب توماس توخيل.

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