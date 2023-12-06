الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

شراء معدات لتحسين البيئة بقيمة 49 مليون جنيه في الدقهلية

جانب من الاستسلام
جانب من الاستسلام للمعدت،فيتو

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك "في إطار توجهات القيادة السياسية بتحسين البيئة العامة وتحسين الصورة البصرية والاهتمام بملف النظافة تواكبا مع توصيات مؤتمر المناخ COP28"..

كما ياتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين البيئة العامة وتحسين الصورة البصرية والاهتمام بملف النظافة تواكبا مع توصيات مؤتمر المناخ "COP 28"من خلال تطوير منظومة النظافة بالمحافظات عن طريق شراء المعدات والآلات التي تسهم في تطوير المنظومة وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،وفي إطار المتابعة المستمرة من  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم المحافظة في هذا الملف.. 

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وشهد "محافظ الدقهلية" اليوم تسليم الدفعة الأولى من معدات النظافة وتحسين البيئة ب7 معدات ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، هذا وتتضمن معدات الدفعة الاولي المشار اليها  6 سيارات نقل قلاب حمولة الواحدة منها 5 طن ومكبس 16 متر مكعب.

واوضح " مختار"انه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في إطار الخطة الاستثمارية بإجمالي 49 مليون جنيه بإجمالي 19 معدة نظافة انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة..  

ووجه مختار بتوزيع معدات الدفعة الأولى ليتضمن تسليم 3 سيارات 5طن قلاب لمركز ومدينة تمي الامديد وتسليم 1 سيارة 5 طن قلاب لمركز ومدينة طلخا وتسليم 1 سيارة 5طن قلاب لمركز ومدينة المطرية وتسليم 1 سيارة 5طن قلاب لمركز ومدينة السنبلاوين اما المكبس 16 متر مكعب يتم تسليمه لمركز ومدينة شربين وذلك وفقا للاحتياجات المطلوبة لهذه المراكز لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة بها.

وحضر التسليم  باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد والمحاسب نادر بشير رئيس مركز ومدينة المطرية ونواب رؤساء مركزي طلخا وشربين ومسئولي ادارة المركبات بالمحافظة.

الاستثمارية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنس الخدمة المقدمة للمواطنين الخطة الاستثمارية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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