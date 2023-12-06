الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد معدات وسيارات شركة المياه لإدارة الأزمات (صور)

نائب محافظ البحيرة،
نائب محافظ البحيرة، فيتو

تفقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اصطفافا لجميع معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة دمنهور وذلك بمحطة صرف صحي منشية الحرية بدمنهور بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد سعيد نشأت - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات، فيتو
نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات، فيتو
نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات، فيتو


 

ويأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجاهزية كافة المعدات الفنية والاستعداد لموسم الشتاء والأمطار لهذا العام.


 تفقدت عدد 20 معدة متنوعة شملت (سيارات شفط رواسب - سيارات نافوري - سيارات مدمجة - سيارات مياه وكسح - سيارات سيول) وذلك للوقوف على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ ومواجهة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء لهذا العام.

Advertisements


 

كما شهدت الدكتورة نهال بلبع، نموذج محاكاة لمنظومة عمل سيارة شفط الرواسب للوقوف علي مدي قدراتها الفنية فى التعامل مع الأزمة وسرعة استجابتها للتعامل المباشر مع الآثار الناجمة عن الأمطار وتجمعات المياه.


 

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب خلال موسم الأمطار وجاهزية المُعدات المصطفة بالمحطة، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه البحيرة فضلًا عن مشاركة الشركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة البحيرة.


 

وفى سياق متصل قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد المحطة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30000 م/ يوم وتخدم حوالي 170000 ألفنسمة، وتتكون من مبني المدخل والراسب الرملي وأحواض التهوية.


 

نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات، فيتو
نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات، فيتو
نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات، فيتو

كما قامت نهال بلبع، بتفقد المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات ومجابهة الأمطار والسيول بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - ايتاي البارود - شبراخيت)، حيث شهدت إصطفاف لنماذج متنوعة من المعدات، والتي شملت سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات شفط المياة والنافورى.


 جاء تفقد المعدات والسيارات، للاطمئنان على جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات تنفيذًا لخطة محافظة البحيرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم سقوط الأمطار واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية.

txt

نائب محافظ البحيرة تشهد المؤتمر الوطنى لدعم مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نائب محافظ البحيرة البحيرة دمنهور الصرف الصحي السكرتير العام بالبحيرة

مواد متعلقة

سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر (صور)

حالة الطقس غدًا الأربعاء 6-12-2023 في محافظة البحيرة

البحيرة أول محافظة بالمرحلة الثانية يطلق بها فعاليات برنامج "أسرة"

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية