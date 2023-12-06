الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

لاعب النصر السعودي يقيم حفلا غنائيا بالرياض (فيديو)

تاليسكا، فيتو
تاليسكا، فيتو

أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا، المحترف بصفوف نادي النصر، عن إقامة حفل غنائي كبير في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لتاليسكا عبر موقع التدوينات القصيرة "أكس"، اليوم الأربعاء، خلال مقطع فيديو قصير، يبرز توقيعه عقد الاتفاق وتفاصيل الحفل.


وكتب تاليسكا: "يلا ساوندستورم، انتظركم يوم 15 ديسمبر، على مسرح (البيج بيست)"، علما بأن الحفل سيتم تدشينه في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

وسبق لتاليسكا أن شارك في حفلات غنائية كبرى في البرتغال والبرازيل، حيث معروف نجم النصر بلقب "سبارك" في عالم الموسيقي كمغني للراب.

ساوند ستورم 2023 "مهرجان الرياض الموسيقي"، سيقام في العاصمة السعودية من الخميس 14 إلى السبت 16 ديسمبر من العام الجاري.

اقترح  نادي الشباب السعودي  إعادة الاستفادة من النجوم العالميين غير المرغوبين في أنديتهم الحالية، في مقترح  قد يخدم أندية النصر والأهلي والاتحاد وباقي فرق الدوري السعودي باستثناء الهلال.

وأشار تقارير سعودية  إلى أن مقترح نادي الشباب لقى تأييدا من 13 نادي وحصل على الموافقة الشفهية وقد يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت التقارير ان هذا المقترح يهدف إلى إعادة إحياء اللاعبين الذين لم يحققوا النجاح المتوقع منهم مع أنديتهم الحالية، من خلال منحهم فرصة جديدة مع أندية أخرى، بدلا من رحيلهم عن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

وفي حال تم تنفيذ هذا المقترح، فإن النصر والأهلي والاتحاد سيستفيدون بشكل كبير منه، حيث سيتمكنون من التخلص من اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المتوقعة، والحصول على لاعبين جدد بجودة عالية.

فيما نجح فريق النصر السعودي في تحقيق رقمًا لأول مرة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا، رغم تعادله مع مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي (1-1)، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من البطولة القارية.

وأحرز هدف فريق استقلال طاجيكستان الأول لاعبه اليشر دزهاليلوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح فريق النصر السعودي في العودة للمباراة مسجلا التعادل في الدقيقة 50 عن طريق عبد الرحمن غريب، ليختتم الفريق السعودي مشواره بالتعادل.

ورفع فريق النصر السعودي رصيده إلى 14 نقطة ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة.

أرقام النصر السعودي 

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب ب"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.

وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تاليسكا فرق الدوري السعودي مسابقة الدوري السعودي نادي الشباب السعودي

مواد متعلقة

نادي الشباب يقترح إعادة الاستفادة من النجوم العالميين بالدوري السعودي

مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ميسي الصغير

تقارير: النادي السعودي الأقرب لضم أونانا حال رحيله عن مانشستر يونايتد

أرقام إريك تين هاج أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

مصير مولر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

بقيادة محمد صلاح، ليفربول يسعى لصدارة الدوري الإنجليزي على حساب شيفيلد "الجريح"

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مان يونايتد ضد تشيلسي وظهور جديد لـ صلاح

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية