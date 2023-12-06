لاعب النصر السعودي يقيم حفلا غنائيا بالرياض (فيديو)

أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا، المحترف بصفوف نادي النصر، عن إقامة حفل غنائي كبير في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لتاليسكا عبر موقع التدوينات القصيرة "أكس"، اليوم الأربعاء، خلال مقطع فيديو قصير، يبرز توقيعه عقد الاتفاق وتفاصيل الحفل.



وكتب تاليسكا: "يلا ساوندستورم، انتظركم يوم 15 ديسمبر، على مسرح (البيج بيست)"، علما بأن الحفل سيتم تدشينه في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

رسميًا 🚨



تاليسكا نجم النصر يعلن إقامة حفل غنائي يوم 15 ديسمبر ضمن فعاليات #موسم_الرياض 🎤pic.twitter.com/arqiM0A9m5 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 6, 2023

وسبق لتاليسكا أن شارك في حفلات غنائية كبرى في البرتغال والبرازيل، حيث معروف نجم النصر بلقب "سبارك" في عالم الموسيقي كمغني للراب.

ساوند ستورم 2023 "مهرجان الرياض الموسيقي"، سيقام في العاصمة السعودية من الخميس 14 إلى السبت 16 ديسمبر من العام الجاري.

اقترح نادي الشباب السعودي إعادة الاستفادة من النجوم العالميين غير المرغوبين في أنديتهم الحالية، في مقترح قد يخدم أندية النصر والأهلي والاتحاد وباقي فرق الدوري السعودي باستثناء الهلال.

وأشار تقارير سعودية إلى أن مقترح نادي الشباب لقى تأييدا من 13 نادي وحصل على الموافقة الشفهية وقد يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت التقارير ان هذا المقترح يهدف إلى إعادة إحياء اللاعبين الذين لم يحققوا النجاح المتوقع منهم مع أنديتهم الحالية، من خلال منحهم فرصة جديدة مع أندية أخرى، بدلا من رحيلهم عن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وفي حال تم تنفيذ هذا المقترح، فإن النصر والأهلي والاتحاد سيستفيدون بشكل كبير منه، حيث سيتمكنون من التخلص من اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المتوقعة، والحصول على لاعبين جدد بجودة عالية.

فيما نجح فريق النصر السعودي في تحقيق رقمًا لأول مرة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا، رغم تعادله مع مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي (1-1)، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من البطولة القارية.

وأحرز هدف فريق استقلال طاجيكستان الأول لاعبه اليشر دزهاليلوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح فريق النصر السعودي في العودة للمباراة مسجلا التعادل في الدقيقة 50 عن طريق عبد الرحمن غريب، ليختتم الفريق السعودي مشواره بالتعادل.

ورفع فريق النصر السعودي رصيده إلى 14 نقطة ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة.

أرقام النصر السعودي

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب ب"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.

وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة اليوم.