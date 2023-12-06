الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تحركات مصرية قوية في ملف تغيرات المناخ، أستاذ دراسات بيئية يوضح (فيديو)

تغيرات المناخ،فيتو
تغيرات المناخ،فيتو

cop28، قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنه منذ اتفاق باريس 2015 كان هناك تعهد من الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للدول النامية لمواجهة مشكلات تغير المناخ والتكيف معها، ولكن ما تم دفعه كان قليلا جدا ولم يتم على الشكل المطلوب.

وأضاف الدكتور عبد المسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن cop27 والذي انقعد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وبفضل المفاوضات والدبلوماسية المصرية الرائعة، استطاع أن ينتزع موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية.

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استكمال فعاليات اليوم الرابع للجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP 28 بدبي (صور)

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28 )، شهد سلسلة من الجلسات الرائعة في يومه الرابع، تميزت بحوارات نقدية تركزت حول العمل المناخي والتركيز على التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والمساءلة.

 وأشارت إلى الدور الذي لا غنى عنه للاستثمار الأخضر باعتباره مسارًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ. 

ويُسلط الجناح المصري الضوء على دور الحكومة في تعزيز بيئة مواتية للاستثمارات والشراكات الخضراء.

جلسة الاستثمار العام المحلي لاستجابات المناخ

وبدأ اليوم بالتركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للاستثمار العام لاستجابات المناخ، حيث قدمت جلسة الاستثمار العام المحلي لاستجابات المناخ والتي استضافتها وزارة التنمية المحلية المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج قابل للتكرار، مع التركيز على التفاعل الحاسم بين التنمية المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ، وعرض التدخلات المثالية.

وأبرزت المناقشة المحورية حول "مواءمة تمويل المناخ والتنمية نحو التحول الأخضر المُيسر" التحديات والحلول في الوصول إلى التمويل لأهداف المناخ والتنمية. وقد شدد الحدث على الحاجة المُلحة إلى مواءمة آليات التمويل المختلفة لتعزيز الوصول إلى فرص التمويل مع ضمان وضع أولويات البلدان النامية في المقدمة.

كما سلط الجناح الضوء على عدد من المبادرات من أجل تصور أفضل للمستقبل، مثل مستقبل الحياة الكريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه المبادرة الرائدة، التي تقودها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إلى تسريع تطلعات أفريقيا مع ضمان مسار مرن للمناخ يتماشى مع أفريقيا التي نتصورها بحلول عام 2063.

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