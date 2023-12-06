الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

قادة العالم بـCOP28: استخلاص الحصيلة العالمية للمخزون العالمي للطاقة فرصة لمعالجة الثغرات

مؤتمر المناخ COP28،
مؤتمر المناخ COP28، فيتو

مؤتمر المناخ COP28، أكد قادة العالم من الرؤساء ورؤساء الحكومات على أن العالم يواجه تحديا غير مسبوق بسبب تغير المناخ، ولقد حفز اتفاق باريس العمل المناخي العالمي من قبل أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين، إحراز تقدم إيجابي نحو تحقيق أهدافه. ومع ذلك، فإننا لا نزال خارج المسار الصحيح. 

وأضاف قادة العالم خلال اجتماعات رفيعة المستوى بمؤتمر المناخ cop28 أن هناك حاجة ملحة إلى تحول نموذجي، من خلال اتباع نهج شامل للتصدي بنجاح لتغير المناخ الذي يسرع الطموح والعمل والدعم عبر جدول الأعمال.
 

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استخلاص الحصيلة العالمية للمخزون العالمي للطاقة

وشددوا على أن عملية استخلاص الحصيلة العالمية للمخزون العالمي للطاقة تمثل فرصة لمعالجة الثغرات وتوجيه التنفيذ المعزز للعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، ويشمل ذلك التقدم في المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) الفعالة والقابلة للتنفيذ، وخطط التكيف الوطنية (NAPs) وجميع الخطط والسياسات المناخية الأخرى، مسترشدة بالإنصاف وأفضل العلوم المتاحة وبما يتماشى مع مبادئ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف الوطنية.
 

وشدد القادة على أهمية الاستجابة الشاملة والتحويلية والمتعددة القطاعات والمجتمع بأكمله للعمل المناخي، وضمان التحولات العادلة والمنصفة، وعدم ترك أحد خلف الركب، والمواءمة مع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، كما سلطوا الضوء على قيمة جعل السياسات مراعية للمنظور الجنساني وتضمن سلامة جميع النظم الإيكولوجية، بما في ذلك المحيطات والجبال، وحماية التنوع البيولوجي.


وأدرك قادة العالم خلال اجتماعات مؤتمر cop 28 أن أصحاب المصلحة من غير الأطراف، بما في ذلك الشركات والمستثمرون والمدن والمناطق والنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، لهم دور حاسم في التنفيذ من خلال أساليب شاملة ومبتكرة لدعم الجهود العالمية للتصدي لتحديات تغير المناخ.

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COP28 التنمية المستدامة التنوع البيولوجي القضاء علي الفقر حماية التنوع البيولوجي مؤتمر المناخ

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