الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع نائب رئيس شركة بريتا الإيطالية

وزير الانتاج الحربي،
وزير الانتاج الحربي، فيتو

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أنطونيو بيوندو نائب رئيس شركة بريتا الإيطالية لأعمال الدفاع ووفد مرافق، وذلك ضمن فاعليات اليوم الثالث من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من ٤ حتي ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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مشاركة الشركات الإيطالية في معرض " EDEX

واستهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الإيطالية وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى علي عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، مثمنًا المشاركة الفعالة للشركات الإيطالية في معرض " EDEX 2023" والذى يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والعالمي، ويعتبر ملتقى لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين، كما يعد فرصة للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى الصناعات الدفاعية بمختلف دول العالم وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربى والشركات المصرية والعالمية المشاركة فى المعرض.

وخلال اللقاء تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائم بين "الإنتاج الحربي" و"شركة بريتا" الإيطالية للإنتاج المشترك للطبنجات البريتا في مصر، حيث شدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة زيادة التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "بريتا" الإيطالية والعمل على توطين منتجات جديدة تقوم الشركة الإيطالية بإنتاجها.

واستعرض الوزير "محمد صلاح" معروضات وزارة الإنتاج الحربي داخل جناحها بمعرض "EDEX 2023" من أسلحة ومعدات وذخائر.

من جانبه أعرب أنطونيو بيوندو نائب رئيس شركة بريتا الإيطالية لأعمال الدفاع عن اهتمام شركته بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المشاركة بالمعرض وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي خاصة بعد ما شاهده من تطور ملحوظ في المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

وأشاد "بيوندو" بالتنظيم المتميز لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة، مثمنًا على قدرة مصر لتنظيم معرض احترافي على أعلى مستوى مثل "EDEX 2023".

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  محمد عيد بكر أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية وذلك للتعرف بشكل أكثر عمقًا على إمكانيات الجهتين على أرض الواقع والوقوف على نقاط التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها.

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ادارة الهيئة القومية للانتاج الحربي EDEX 2023 التكنولوجيات الحديثة الهيئة القومية الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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