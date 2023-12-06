الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

70 ألف عملية تداول بمنتصف تعاملات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بإجمالى ما يقارب 70 ألف حركة تعاملات، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7%  عند مستوى 25303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى 30353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74%  عند مستوى 10777 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 5474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7928 نقطة. 

Advertisements

 

حركة التعاملات، فيتو 

 

تداولات جلسة الإثنين 4/ 12/ 2023 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة.

 

مؤشرات،  فيتو 

 

تداولات جلسة بداية الاسبوع 3/12/2023 

 وتباين أداء  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 24532 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61%  عند مستوى 10467 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 7686 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

 


 

مؤشرات البورصة البورصة بختام تعاملات مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجى اكس 70 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 للعائد الكلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-12-2023

خبير: السوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري وهذا تأثير تجديد الودائع على سعر الدولار

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

رسالة تهديد من أردوغان لإسرائيل بسبب قادة حماس

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية