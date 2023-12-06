70 ألف عملية تداول بمنتصف تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بإجمالى ما يقارب 70 ألف حركة تعاملات، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 25303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 30353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% عند مستوى 10777 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% عند مستوى 5474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 7928 نقطة.

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حركة التعاملات، فيتو

تداولات جلسة الإثنين 4/ 12/ 2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات جلسة بداية الاسبوع 3/12/2023

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% عند مستوى 24532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% عند مستوى 10467 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 7686 نقطة.

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