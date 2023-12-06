الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي 2023/2024

بيان عاجل للحكومة بشأن عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي

رضا حجازي وزير التعليم،
رضا حجازي وزير التعليم، فيتو

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن إصدار قرار بعدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي 2023/2024.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي 2023 /2024. 

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وقالت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسي الأول أو الثاني، تضاف بشكل طبيعي لمجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي، حيث يقوم الطالب بتأدية اختباري شهر خلال الفصل الدراسي الواحد، ويتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب، وإضافتها للمجموع الكلي للفصل الدراسي.

وأوضحت أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسي الواحد تكون كالتالي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة في الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.

وفي سياق متصل، تتضمن أسئلة الاختبار الشهري جزئيات قصيرة تستهدف قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، حيث يتكون الاختبار من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب في اليوم الدراسي أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية أي 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

 وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التعليم من هنا وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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الاختبارات الشهرية المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صفوف النقل وزارة التربية والتعليم

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