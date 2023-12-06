الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

نجما منتخب الجزائر على رأس قائمة شباب بلوزداد لمواجهة الأهلي، و5 غيابات مؤثرة

شباب بلوزداد، فيتو
شباب بلوزداد، فيتو

يقود نجما منتخب الجزائر، رايس وهاب مبولحي وعدلان قديورة، قائمة نادي شباب بلوزداد الجزائري في المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مواجهة المارد الأحمر أمام بطل الجزائر على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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غياب فريق شباب بلوزداد 

وشهدت قائمة شباب بلوزداد غياب 5 لاعبين بارزين وهم، إسلام بكير، محمد عزي، يوسف لعوافي وبوشعيب كداد وزين دين بوتمان.

قائمة شباب بلوزداد لمواجهة الأهلي 

وجاءت قائمة شباب بلوزداد أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي – ألكسيس قندوز – رضوان معاشو.

الدفاع: معاذ حداد – شمس الدين بكوش – أشرف بودرامة – حسين بن عيادة – أيمن بوقرة – مختار بلخيثر.

خط الوسط: مامادو ساماكي – حسين سالمي- عدلان قديورة – عبد الرؤوف بن غيث – أكرم بوراس.

الهجوم: إسحاق بوالصوف – مروان زروقي – لامين جالو – عبد الرحمن مزيان – أسامة درفلو – محمد إسلام بلخير- ليونيل وامبا.

المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني للمباراة

ويعقد غدا الخميس، مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

كما  يعقد غدا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإداري.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

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