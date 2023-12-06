تجديد حبس شخصين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة بتجديد حبس شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها في الجيزة، ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة قسم الحوامدية وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وأفاد المتهمين أنهم سعوا للكسب السريع، لتحقيق مكاسب غير شرعية من تجارة الأسلحة النارية.

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ضبط المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية بالحوامدية

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أكدت قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة وعثر بداخلها على ( 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.