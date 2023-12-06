دي خيا يستقر على فريقه الجديد

استقر الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، على فريقه الجديد، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

ورحل دي خيا عن صفوف مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده، ولم ينتقل لنادٍ آخر.

وارتبط اسم دي خيا بالانضمام لصفوف ريال مدريد، بعد إصابة تيبو كورتوا، لكن الميرنجي تعاقد مع مواطنه كيبا أريزابالاجا من تشيلسي.

فريق دي خيا الجديد

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن دي خيا منفتح على الانتقال لصفوف نيوكاسل يونايتد.

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وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام نيوكاسل بضم دي خيا، لتعويض إصابة الحارس الأساسي نيك بوب.

وقد يغيب بوب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر، بعد تعرضه لإصابة في الكتف ضد مانشستر يونايتد يوم السبت.

وتم استبدال بوب بالحارس الاحتياطي مارتن دوبرافكا، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان دوبرافكا (34 عامًا) قد قضى النصف الأول من الموسم الماضي بديلًا لدي خيا أثناء إعارته لمانشستر يونايتد.

وينوي دي خيا خوض جلسة من المحادثات بشأن عقده مع نيوكاسل يونايتد.

وكان دي خيا يتقاضى راتبًا قيمته 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في أولد ترافورد، وسيتعين عليه خفض راتبه من أجل الانضمام إلى نيوكاسل.

دي خيا يرفض عرضا ضخما من النصر السعودي

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رفض دي خيا عرضا جديدا من النصر السعودي براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مصادر قريبة من دي خيا أن زوجته إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.