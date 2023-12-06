الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

سؤال برلماني عن خطة الحكومة لزيادة مبيعات شركات قطاع الأعمال

مشاركة وزير قطاع
مشاركة وزير قطاع الأعمال بلجنة الصناعة،فيتو

وجه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الشركات لزيادة مبيعاتها.

توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات

وأكد أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يعد فرصة كبيرة لشركات قطاع الأعمال في استعادة ريادتها والتوسع في حجم إنتاجها، لاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية. 

شركات قطاع الأعمال تمتلك عشرات الصناعات المختلفة

وأشار إلى شركات قطاع الأعمال تمتلك عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها، وبالتالي زيادة حجم صادراتها، بما يساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات. 

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اتجاه الدولة للاعتماد على المنتج المحلي 

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: يأتى ذلك في الوقت الذى تتجه الدولة فيه للاعتماد بقوة على المنتج المحلي، وكذلك يزداد فيه إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، في ظل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للعدوان على غزة، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لمختلف الشركات المصرية في زيادة حجم إنتاجها والتوسع في مبيعاتها وتطوير منتجاتها وتحسين جودتها. 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.

 

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال: العاملين فى الشركات هم جنود الإنتاج وهم دائما عند حسن ظن الدولة بهم ورهن إشارتها فى كافة الأوقات ليرى العالم ويشهد الجينات الوطنية التى تتجلى لدعم الدولة ونصرة مشروعها التنموى الذى يجرى تنفيذه حاليا، مشيرا أن جنود الإنتاج فى مواقع العمل هم مصدر القوة لمن يقوم بزيارتهم وهم المدد للعزيمة ومواصلة العمل والعطاء.

 

وأكد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائم والمستمر للصناعة وخطط التطوير والتوسع فى الصناعات التحويلية مثل خط الانتاج الجديد فى شركة كيما والتحول من الاستخراج الى صناعة الفوسفات فى شركة التعدين والتوسع فى شركة السبائك الحديدية، موضحا أن الشركات التابعة أصبحت داعمة للاقتصاد القومى وأنه لم يعد هناك مجال الخسائر  وأن هناك دور كبير وواجب وطنى على العاملين بمواصلة العمل والإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

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