الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 2078 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

حملات مرورية بكفر
حملات مرورية بكفر الشيخ،فيتو

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 2078 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم،الحامول، بلطيم، دسوق" حيث تم ضبط  40 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 16 مخالفة دراجة نارية، و95 انتظارا خاطئا و99 مخالفة سير بدون تراخيص 57 بدون رخص قيادة و42 بدون رخص تسيير، و1681 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

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‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 

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فرض سيادة القانون مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ الدوري المصري

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