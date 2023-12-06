الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد كبير

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي،  في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، عن مقتل  المقدم احتياط يوهاي جور هيرشبيرج 52 عامًا، قائد وحدة البحث عن المفقودين في الفرقة 98.

 

مقتل قائد كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وجاء في البيان الصادر عن  جيش الاحتلال إن جور هيرشبيرغ لقى مصرعه في حادث سيارة عسكرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

 

وفي السياق ذاته أكدت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأربعاء  ارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى 410 جنود، وذلك عقب الإعلان عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك ضد حركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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وفي السياق ذاته أكد  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك ضد حركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالأمس سمح  بنشر أسماء سبعة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة على يد مقاتلي كتائب القسام.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

وفي وقت سابق، أعلن أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير المقاومة عددًا من آليات الاحتلال بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة.

وقال أبو حمزة، في بيان عسكري: “دمرنا عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة، ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود العدو”.

مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود”.

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بالمئات، قناة عبرية تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

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اشتباكات ضارية بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في غزة، و9 قتلى لـ جيش الاحتلال بينهم 5 ضباط

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