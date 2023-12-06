الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

ضوابط تكليف الحكومة بعد إعلان الرئيس المنتخب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

حدد الدستور المصري، ضوابط تكليف رئيس الجمهورية المنتخب للحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل اعتبارا من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أيام، ليتم بعدها إجراءات إعلان الرئيس المنتخب.

الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب 

ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب عمله عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة 

ويشترط أن يكلف الرئيس المنتخب الحكومة الجديدة، وعرض برنامجها على مجلس النواب.

تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

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وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما تنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

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